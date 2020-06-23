Мировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик в Киеве. Локацией выбрали один из корпусов Киевского национального политехнического института, а главной героиней видео стала девушка-трансгендер.

Ролик в своем Facebook опубликовала киевская продакшен-студия Family Production, которая занималась съемками рекламы.

"На этот раз это история девушки-трансгендера от режиссера Франсуа Русселе. Ролик выглядит так, будто его снимали в разных локациях, но на самом деле это магия художников-постановщиков, изменявших одно и то же место самостоятельно", - сообщили в Family Production.

По сюжету героиня ролика совершает трансгендерный переход, а в конце становится монашкой.

Отметим, это не первый ролик итальянского бренда Diesel, над которым работали в Киеве. В 2018 году еще одно видео было снято в столовой на территории киевского завода "Кузница на Рыбальском", принадлежавшем Петру Порошенко. А в другой рекламе в кадре появлялся недостроенный мост на Троещину.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в 2019 году сняли новую рекламу AirPods.