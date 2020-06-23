Из-за коронавирусной эпидемии в Украине министерство образования перенесло не только вступительную кампанию для абитуриентов, но и начало учебного года для первокурсников. Новоиспеченные студенты приступят к обучению с 15-17 сентября.

Об этом рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки (МОН) Любомира Мандзий в интервью для "РБК-Украина".

"Вступительная кампания начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Прием заявлений продолжается с 13 до 22 августа, до 16 августа – для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО. Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00. Зачисление поступающих на бюджет – до 5 сентября. С 15-17 сентября начинаем учебный год для первого курса", - заявила чиновница.

По ее словам, в МОН рассматривали возможность переноса Внешнего независимого оценивания (ВНО) на август - в этом случае вступительная кампания могла завершиться в октябре. Однако в министерстве приняли решение провести тестирование с 25 июня по 17 июдя.

"Изменения (в правилах приема в вузы, - Ред.) состоялись. Они связаны со смещением сроков вступительной кампании. Других изменений не было предусмотрено. Надеюсь, что уже ничего не подорвет условия приема", - рассказала Мандзий.

Она также заявила, что в этом году количество абитуриентов не уменьшится, а бюджетных мест в украинских ВУЗах достаточно.

Напомним, что окончательные даты проведения ВНО были утверждены вчера на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ранее мы писали о том, что абитуриентам стоит взять с собой на ВНО.