Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав возглавляемого им Национального совета реформ. В опубликованном на сайте главы государства Указе от 23 июня определен перечень членов Нацсовета реформ, которые принимают участие в его работе по всем вопросам.

В утвержденный список, состояший из 53 фамилий, попали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьеры Михаил Федоров, Ольга Стефанишина и Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По согласию - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов, представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.

Для рассмотрения отдельных вопросов на Нацсовете реформ приглашаются министр внутренних дел Арсен Аваков и другие члены Кабинета министров, главы комитетов Верховной Рады (по согласию), замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив, глава Национального банка Яков Смолий (по согласию).

Напомним, председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ 7 мая назначен Михаил Саакашвили.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский призвал ускорить выплату страховки для медиков, погибших от коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным опроса, баланс доверия к Зеленскому за год упал на 43% и впервые стал негативным.