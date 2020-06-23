Окружной административный суд Киева (ОАСК) получил иск общественно организации "Сознательная Украина" к Минздраву Украины, украинскому МИД и Минобороны США в лице посольства США в Украине из-за отсутствия их реакций на сообщения о существовании в Украине американских военных биологических лабораторий.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщает пресс-служба ОАСК.

Так, общественная организация просит, чтобы суд признал противоправными бездеятельность Минздрава, МИД и посольства США в Украине в отсутствии их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании в Украине 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая нардепы от "Оппоплатформы" обратились в ООН по поводу американских биолабораторий в Украине.

Ранее посольство США признало, что в Украине работают биолаборатории Пентагона, и рассказало, чем они занимаются.