После открытия уголовного производства из-за смерти 38 щенков в грузовом отсеке самолета МАУ, летевшего из Киева в Торонто, аиакомпания "Международные авиалинии Украины" отстранила главу дирекции по грузоперевозкам на время служебного расследования.

Об этом 23 июня сообщила пресс-служба МАУ.

"В авиакомпании МАУ начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению авиакомпании наложено эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства начался процесс предоставления документов Бориспольскому участку Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.

Авиакомпания выразила сожаление касательно гибели животных, однако в пресс-службе МАУ заявили, что причина гибели животных еще не установлена, а основанием для этого станет отчет, который выдается канадской ветеринарной службой.

В МАУ также заявили, что на рейсе Киев-Торонто всего перевозили 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках. Только одно животное летело с пассажиром, остальные перевозились в коммерческих целях.

"Размещение животных в клетках более одной разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Также в заявлении сказано, что авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив.

"Стоит добавить, что перевозки породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся, в том числе, французские бульдоги, имеют определенные риски, которые знают и понимают собственники этих животных", - сообщили в МАУ.

Компания сообщила, что перевозка такого большого количества животных на указанном рейсе стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным и количество пассажиров на нем составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел. В связи с этим в грузовом отсеке самолета B767 были свободные емкости.

МАУ утверждает, что грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек), полностью вентилируется и является температурно-регулированным.

Напомним, 13 июня на рейсе "Международных авиалиний Украины" Киев-Торонто в грузовом отсеке самолета погибло 38 щенков из партии в порядка 500 щенков, которые перевозились этим рейсом. "Страна" подробно разбиралась в этой истории.

Также мы писали, что после гибели десятков щенков на борту самолета МАУ по пути в Канаду полиция открыла дело.