Нидерланды согласились расследовать обстоятельства, исходя из которых Украина не закрыла воздушное пространство для гражданских авиаперевозок в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, где в 2014 году потерпел крушение самолет Boeing MH17.

Об этом на судебных во вторник, 23 июня, сообщил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, передает РИА Новости.

"На слушаниях 9 марта я поднял вопрос об обстоятельствах незакрытия воздушного пространства над зоной военного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике (незакрытие Киевом воздушного пространства - Ред.), и недавно, спустя шесть лет после трагедии, правительство Нидерландов согласилось провести расследование фактов относительно незакрытия воздушного пространства на востоке Украины от марта 2014 до полного закрытия неба после крушения рейса MH17… В парламентских документах говорится, что такое расследование может занять от четырех до шести месяцев. Есть вероятность, что такое расследование займет еще больше времени из-за ситуации с Covid-19. Защита в любом случае будет внимательно следить за таким расследованием", - сообщил адвокат.

По его словам, защита должна тщательно расследовать причиным, по которым воздушное пространство над неподконтрольной Киеву территории Донбассе не было закрыто.

"Если защита сможет доказать, что незакрытие воздушного пространства было сделано по военно-стратегическим мотивам, а именно – чтобы гражданская авиация смогла стать живым щитом – это может сделать военный сценарий более правдоподобным, или же более правдоподобной может стать версия, согласно которой 17 июля в 2014 года в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК "Бук", другими словами, это могла быть самозащита", - добавил адвокат.

Напомним, Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года около Тореза Донецкой области. Тогда погибли 298 человек, которые находились на борту (среди них граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Ранее мы писали, что 8 июня в окружном суде Гааги возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing MH17.

В тот день на суд не явился ни один из обвиняемых в сбитии лайнера.

Примечательно, что ранее Украина отказалась предоставить первичные данные с радаров по сбитому над Донбассом Boeing MH17 летом 2014 года.