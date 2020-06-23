С 1 июля Литва может возобновить сообщение с Украиной и Грузей. Также обсуждалось открытие маршрутов с Израилем, однако ситуация в этой стране ухудшилась.

Об этом со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса сообщает Delfi.

"С 1 июля, вероятно, откроются некоторые внешние маршруты, за пределами шенгенской зоны, но не массово и небезоглядно. Мы надеемся, что с Украиной, Грузией сможем завязать контакт, думали про Израиль, но в последнее время там ситуация ухудшилась", – сказал Линкявичюс.

По его данным, в страну могут приезжать граждане тех государств, где уровень заболевания не превышает 25 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. Пока закрыто прямое сообщение с Швецией, Португалией и Великобританией. При этом люди могут приехать в Литву из Британии, но им добираться будет сложнее и дороже.

"Это определенный фильтр, это делают сознательно, поскольку мы видим, что там небезопасно", – сказал министр.

Комментируя призыв Евросоюза об открытии внешних границ с июля, Линкявичюс заявил, что это всего лишь рекомендация.

"Мы стараемся делать это в пределах региона, мы показали пример всем и с 15 мая создали "балтийский пузырь", пространство для свободного перемещения, мы показали, что надо координировать действия. И 1 июля будет так, мы обсуждаем критерии, ввели барьер - 25 случаев на 100 000 жителей", – сказал министр.

В Литву без ограничений пока могут приезжать иностранцы из 28 стран: Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, Кипра, Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.

Напомним, с 22 июня международные железнодорожные перевозки возобновились в Польше.

Также мы писали, что Украина не будет восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией.