В Кыргызстане к 11,2 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которого называют "киргизский Порошенко". Бывший глава государства признан виновным в деле о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Приговор оглашен в Первомайском райсуде Бишкека во вторник, 23 июня, передает "Интерфакс".

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.

Решением суда Атамбаев лишен государственных званий и госнаград - орденов "Данакер" (Примиритель) и "Манас" II степени, медали "Данк" (Слава), именных часов президента.

В список имущества, которое подлежит конфискации, вошли пять автомобилей, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии. Также конфискуют бывшие в собственности Атамбаева компании ОАО "Медиа Форум" ОсОО "Форум", "Автомаш" и телеканал "Апрель", счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.

По словам адвоката, защита обсудит с Атамбаевым возможность обжалования приговора.

"Приговор попытались сделать лояльным, хотя никто из них не виноват. Перед судом поставлена задача вынести обвинительный приговор, и она выполнена даже не судом, а должностными лицами, которые не обладают этими полномочиями", - заявил адвокат.

По делу о незаконном освобождении криминального авторитета также признана виновной бывший генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева. Она приговорена к штрафу в 5 миллионов сомов ($66,6 тысяч) и лишена чина государственного советника III класса и звания "Заслуженный юрист".

Экс-советника председателя Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Кыргызстана Калыбека Качкыналиева приговорили к двум годам лишения свободы. Вместе с тем в связи с отбытием срока наказания Качныналиев освобожден из зала суда. Академика Абдухалима Раимжанова суд оставил без назначения наказания в связи с истечением срока давности.

Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.

По делу о незаконном освобождении криминального "авторитета" Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Кыргызстан. 14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В 2019 году в МВД Кыргызстана возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер страны Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.

Напомним, 8 августа 2019 года работники правоохранительных органов Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники экс-президента сопротивлялись, захватив шесть спецназовцев. В четверг, 8 августа, их отпустили. Тогда же Атамбаев решил сдаться. Его отвезли в ГСУ ГКНБ на допрос, а затем задержали.