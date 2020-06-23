Бывший президент Грузии и глава исполкома Офиса простых решений (так переименовали Национальный совет реформ Украины - Ред.) Михаил Саакашвили рассказал о своей встрече тет-а-тет с президентом России, которая прошла еще 14 лет назад.

О своем разговоре с главой Кремля Михаил Саакашвили поведал в интервью Дмитрию Гордону.

"На саммите СНГ в Минске (он состоялся в 2006 году - Ред.) Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено - разговор глаза в глаза - и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", - рассказал Михаил Саакашвили.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что за депортацию Михаила Саакашвили в 2018 году в Польшу ответят пограничники.

Так же мы рассказывали, что МИД Грузии вызывал посла Украины из-за новых заявлений Саакашвили.