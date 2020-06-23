Сегодня, 23 июня 2020 года, Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Начало - в 15:00 по московскому времени.

В Кремле анонсировали, что президент России коснется широкого спектра вопросов. Среди них: предварительные итоги борьбы с эпидемией коронавируса, состояние дел в экономике.

Велика вероятность, что Путин затронет темы поправок в Конституцию РФ, голосование за которые пройдут в будущую среду, 1 июля. Также он вряд ли не упомянет о параде, который приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и состоится в Москве завтра, 24 июля.

Обращение Путина будут транслировать на российских телеканалах и радиостанциях. Зрители смогут посмотреть его и на YouTube. Прямой эфир начнется в плеере, который опубликован ниже, в 15:00.

Обращение Путина сегодня. Видео