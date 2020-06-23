Более 50% украинцев считают ошибкой запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей в Украине и заявляют об ограничении прав граждан в связи с этим.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 10-19 июня Центром социальный мониторинг.

Социологи опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Оказалось, что 50,3% респондентов отметили, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан. 40,5% опрошенных считают его необходимым шагом для защиты государства.

54,5% респондентов посчитали ошибкой запрет отдельных артистов и некоторых российских фильмов в Украине. При этом шагом для защиты государства его назвали 35,4%.

52,2% опрошенных назвали ошибкой запрет российских соцсетей в Украине, обратной точки зрения придерживаются 36,8% респондентов.

Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети в Украине, введенного его предшественником Порошенко в 2017 году.

Любопытно, что еще год назад Владимир Зеленский говорил о бессмысленности таких ограничений.