Под завалами 10-этажного дома в Дарницком районе Киева, где сегодня на руинах нашли пятую жертву, погибших больше нет.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В сообщении добавили, что по состоянию на 11:00, во вторник, 23 июня, к проведению работ было привлечено 223 человека и 44 единиц техники, из них от ГСЧС 103 человека и 21 ед.

Фото: ГСЧС

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

В полиции уже определились с основной версией взрыва многоэтажного дома на столичных Позняках, который прогремел утром 21 июня. В полиции рассказали, что еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было.

Кроме того, в интернете опубликовали видео с моментом взрыва в жилой 10-этажке в Дарницком районе Киева. Уличная видеокамера, предположительно с парковки гипермаркета, зафиксировала момент взрыва утром 21 июня. Мощность взрыва понятна по тому, как тряхнуло камеру, находящуюся в нескольких кварталах от дома.