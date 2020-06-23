Киевская и Одесская области пополнили список регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом. Там показатель негативной динамики COVID-19 во вторник превысил 10% и составил соответственно 11,72% и 85,81%. Таким образом количество областей с широким распространением коронавируса в Украине достигло десяти. Об этом сообщает Минздрав.

Возглавляет список Закарпатская и Черновицкая области, где кроме чрезмерной негативной динамики и высокого процента выявления (доля позитивных тестов выше 11%), также загруженность коек составляет более 50% (соответственно 57,83% и 54,23%).

В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Еще четыре области (Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Николаевская) нарушают второстепенный показатель - охват тестированием, который с 22 июня был повышен вдвое - до 24 тестов на 100 тысяч населения.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, за сутки в ВСУ обнаружили 13 новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным на утро 23 июняЮ количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 38 074 человек.