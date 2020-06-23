По данным на вторник, 23 июня, количество активных больных коронавирусной инфекцией по сравнению с 20 апреля выросло на 386% или почти в 5 раз.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба ЦОЗ на странице в Фейсбук.

"По состоянию на сегодня, на 386% выросло количество активных больных Covid-19 по сравнению с 20 апреля. Количество таких заболевших составляет 20 083. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тысяч населения. Прирост активных подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил +4,1%"", - говорится в сообщении.

В частности, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано во:

Львовской области - 240;

Закарпатской - 103;

Ровенской - 75;

Черновицкой - 62;

Волынской - 42;

Ивано-Франковской области - 35;

Киеве - 61.

Инфографика: ЦОЗ

Напомним, по состоянию на утро вторника, 23 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 38 074 человек. За сутки Covid-19 подтвердили у 833 человек.

Также "Страна" мы сообщали, что Украина заняла 47 место в антирейтинге стран по заболеваемости коронавирусом. Наша страна в списке оказалась между Центрально-африканской республикой и Гаити.