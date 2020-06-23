Сегодня, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по предотвращению второй волны и остановке распространения коронавируса в стране.

Во время совещания президенту доложили, что в Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными Covid-19. После установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные главой государства.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем Covid-19. И это касается не только тех, кто потерял близких в борьбе с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - заявил Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что во Львовской области будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации.

Так же он добавил, что сегодня Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса. Кроме того, Степанов сообщил, что будет рассмотрено изменение финансирования пакетов помощи больным Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 23 июня в Украине больше всего людей заразились коронавирусом во Львовской области.