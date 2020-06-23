Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особый статус, который предполагает автономию в составе Украины, для того, чтобы прекратить войну.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Так, 18,9% опрошенных уверенно заявили, что поддержали бы предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донбасса. Еще 25,7% ответили, что скорее бы поддержали это решение. Всего 44,6%. Скорее бы не поддержали и уверенны, что не поддержали бы - 19,2% и 18,1% соответственно. Еще более 18% не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, большинство респондентов (45,4%) считают, что для урегулирования конфликта на Донбассе и в интересах Украины следует выполнять Минские соглашения. О том, что от этих договоренностей стоит отказаться заявили 23,5%, еще 31,1% не смогли или отказались отвечать.

Больше всего Минский формат поддерживают на Донбассе (63,1%), Севере (58,5%) и Востоке (52,7%) Украины, а меньше всего на Западе (33,2%) и Центре (41,1%) страны.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди более 3 тысяч респондентов, методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,1-1,9%.

Напомним, ранее опрос показал, что остановка войны на Донбассе для украинцев оказалась вдвое важнее возвращения Крыма.

Также мы писали, что почти половина украинцев считает, что страна разваливается.