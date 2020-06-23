Большинство украинцев волнует разрешение военного конфликта на Донбассе, однако более 80% жителей страны признают провал действующей власти в этом вопросе. Также, по мнению более 80% украинцев, она не была успешна в вопросе посадок коррупционеров.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Центром социальный мониторинг.

Так, социологи 10-19 июня опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных частей Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Оказалось, что 80,7% украинцев признают действующую власть неуспешной в прекращении конфликта на Донбассе. 14,7% считают ее действия в этом направлении успешными.

Также 82,7% респондентов заявили, что власть не преуспела в борьбе с топ-коррупционерами. 12,6% придерживаются обратной точки зрения. 81,8% считают, что власть провалилась и в привлечении к ответственности за коррупцию своих предшественников. 11,9% придерживаются противоположного мнения.

82,5% считают власть неуспешной в деле выведения Украины из экономического кризиса, 11,8% - наоборот.

Напомним, социологи выяснили, что баланс доверия к Зеленскому за год упал на 43% и впервые стал негативным.

Также мы писали, что в начале июня Берлин призвал к компромиссам по Донбассу. Кулеба заявил о "красных линиях".