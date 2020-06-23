В Кремле назвали страны, первые лица которых приедут в Москву на Парад Победы, проведение которого запланировано на среду, 24 июня. В частности, ожидается приезд лидеров Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков добавил, что некоторые иностранные руководители не смогут приехать прежде всего из-за "тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах" в связи с коронавирусом.

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле перенес парад, который планировалось традиционно провести 9 мая. Причиной этому послужила сложная ситуация с коронавирусом в стране.

Ранее "Страна" писала о том, что Кремль не направлял президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на Парад Победы.

Также мы сообщали, что переболевший коронавирусом армянский премьер Пашинян передумал ехать на Парад Победы в Москву.