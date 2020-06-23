Украину вот уже несколько дней подряд заливают дожди, особенно тяжелая ситуация сложилась на западе нашей страны.

Губернатор Черновицкой области Сергей Осачук обратился к буковинцам из-за паводка и предупредил их о возможной эвакуации.

Свое видеообращение он разместил в соцсети.

Сергей Осачук предупредил, что из-за сильных ливней ожидается подъем воды в реке Прут в городской черте Черновцов примерно на 6,5 метров.

"Подчеркиваю, что это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять, но уже сегодня мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации", - заявил губернатор.

Сергей Осачук сообщил так же, что в Новоселицком районе в границах села Моршинцы уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров.

"Максимальный подъем воды будет происходить с 21:00 до 03:00 следующего дня, также паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Данное обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут будут выходить из берегов", - предостерег Сергей Осачук.

Ранее "Страна" сообщала, что Под Никополем рухнул понтон, который заменили мост, упавший во время пресс-конференции Зеленского.