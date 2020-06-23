Из всех государственных институций украинцы меньше всего доверяют Национальному антикоррупционному бюро, баланс доверия к нему составляет -62,8%.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальный мониторинг.

Так, 10-19 июня социологи опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Оказалось, что 38,3% респондентов совсем не доверяют НАБУ, 34,7% - скорее, не доверяют. О полном доверии к Бюро заявил 1% опрошенных, еще 9,2% скорее, доверяют НАБУ.

Таким образом, не доверяют Национальному антикоррупционному бюро 73% опрошенных украинцев, доверяют - всего 10,2%.

Ранее мы уже писали о том, что уровень доверия украинцев к антикоррупционным органам, созданным после Майдана, находится на крайне низком уровне и разбирались, почему это произошло.

Отметим, что баланс доверия к Зеленскому за год упал на 43% и впервые стал негативным.