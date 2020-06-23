Из-за непогоды, которая бушует второй день в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях произошло падение деревьев, подтопление значительного количества жилых домов, хозяйственных построек, улиц, автомобильных дорог, кровель школ, зданий и жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди и прогнозируются еще, как минимум, на два дня. Поднимается уровень воды в реках, разливы рек подтапливают жилые дома, домохозяйства. В горной местности активизировались оползневые процессы, которые перекрывают дороги", - рассказал начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

Кроме того, произошел порыв дамбы №5 на реке Черемош, протяженностью 10 метров, а также подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 "Черновцы-Верховина", протяженностью 50 м. Как отмечается, жертв и пострадавших нет. На данным момент проезд обеспечен.

Сообщается, что подразделениями ГСЧС откачан 4 тыс.940 куб. воды. Всего привлекалось 527 человек и 137 единиц техники, из них от ГСЧС 439 чел. и 113 ед. техники.

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за непогоды, которая бушевала в стране минувшим вечером и ночью, без света остались более 200 населенных пунктов, расположенных в семи областях.

Также мы писали, что в селе Ивано-Франковской области из-за непогоды обрушился мост над рекой Красник.