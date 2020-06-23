Жители Западной Украины больше других регионов склонны выйти на протесты против падения уровня жизни и на защиту своих прав.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг", опубликованного во вторник, 23 июня.

В целом 72,3% украинцев заявили, что в их населенном пункте сейчас такие протесты маловероятны. Противоположного мнения придерживаются 16,7 опрошенных, которые уверены, что подобные акции состоятся. Не смогли ответить 11%.

При этом среди тех, кто уверен, что протесты вполне возможны больше всего жителей Западной Украины (19,7%), в центральной части страны так ответили 18,7%, на Востоке - 13%, на Донбассе - 15%, на Севере - 12%.

Опрос проводился 10-19 июня 2020 года среди более 3 тыс. респондентов, методом личного интервью по месту проживания. Погрешность составляет 1,1-1,9%.

Напомним, ранее исследование показало, что остановка войны на Донбассе для украинцев оказалась вдвое важнее возвращения Крыма.

Также сообщалось, что баланс доверия к Зеленскому за год упал на 43% и впервые стал негативным.