Российскому актеру Михаилу Ефремову, который пьяным устроил смертельное ДТП в центре Москвы, медики диагностировали хронический алкоголизм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Такой диагноз - приговор для водителя, прав с ним могут лишить пожизненно. Об этом полиция и намерена ходатайствовать перед судом (лучше поздно, чем никогда)", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях экспертиза признал актера Михаила Ефремова вменяемым. Но психиатр отметил употребление актером алкоголя и наркотиков.

Как сообщалоь, вечером 8 июня внедорожник Ефремова протаранил машину службы доставки продуктов. В результате ДТП тяжелые травмы получил водитель фургона, позже он скончался в больнице.

Также мы писали, что в деле о смертельном ДТП с участием артиста Ефремова появились уже трое потерпевших.