Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому на фоне коронавирусного кризиса и невыполнения обещаний продолжает падать. Об этом говорит исследование центра "Социальный мониторинг", которое охватило более трех тысяч украинцев с 10 по 19 июня.

Среди главных провалов власти - это остановка войны на Донбассе, борьба с коррупцией режима Порошенко и общий экономический спад в стране.

При этом по тому же Донбассу мнение населения и власти кардинально расходятся - респонденты выступают за особый статус Донбассу.

"Страна" публикует самые интересные данные свежего соцопроса.

Донбасс и Минск

Решение военного конфликта на востоке Украины опрошенные назвали самой важной проблемой - наряду с падением экономики в стране. Очень важным этот вопрос назвали 73% респондентов.

Для сравнения - возвращение Крыма обозначили "очень важным" только 32% участников исследования. Это говорит о том, что в такую возможность люди, видимо, просто не верят.

Что же касается Донбасса, то население понимает - затяжная война, которая не прекратилась и при новом президенте, является первопричиной остальных проблем. Почему опрошенные и поставили тему Донбасса не первое место.

Решение проблемы Донбасса было главным обещанием президента Владимира Зеленского. Его избрали, потому что поверили в его умеренную риторику - без навешивания ярлыков и призывов к "победе любой ценой".

Но прошел год с момента инаугурации Зе. Интересно посмотреть, как оценивают люди исполнение этих обещаний.

Более 80% опрошенных заявляют, что с решением вопроса Донбасса власть справляется неуспешно. Причем о полном провале на этом направлении говорят 42% респондентов.

Кстати, примерно та же оценка у эффективности новой команды по борьбе с коррупцией, посадкам представителей предыдущей власти и выходу из экономического кризиса.

Выход из ситуации почти треть опрошенных видят в предоставлении "ДНР" и "ЛНР" особого статуса и автономии в составе Украины. Примерно схожая доля респондентов, но меньше на два процента, предлагают отказаться от борьбы за эти территории и изолировать их от остальной страны.

Оба сценария предполагают остановку войны. И, отметим, власть Зеленского против и того, и другого.

Особый статус Донбассу власти давать не хотят без фактической капитуляции этих территорий - что в обозримом будущем невозможно. А идею замораживать конфликт и президент, и его министры отвергали напрямую - мол, это будет означать, что мы отказались от наших территорий.

В то же время, судя по опросу, стратегия "ни мира, ни войны" понимания у людей не встречает. Более половины опрошенных требуют определенности - или даем особый статус, или отгораживаемся. А за продолжение боевых действий выступает менее 20% населения.

Интересно, что если прямо поставить вопрос - готовы ли вы дать автономию Донбассу, если это поможет остановить войну - то уже не 29, а почти 45% отвечают утвердительно.

То есть, почти половина украинцев считают автономию приелемым компромиссом ради прекращения войны.

Президент, партии и выборы

Согласно этому опросу уровень недоверия к Зеленскому превысил уровень доверия. Не доверяют президенту более 50% опрошенных, а доверяют 41,3%. Баланс доверия главе государства таким образом ушел в минус почти на 9%.

При этом еще выше -50% антирейтинг у Кабмина и Верховной Рады. Выше минус 40% - у НБУ и Нацполиции. А рекордсменом стали борцы с коррупцией из НАБУ - их антирейтинг составляет -63%, что, впрочем, закономерно на фоне постоянных скандалов вокруг руководителя Бюро Артема Сытника, который официально признан коррупционером.

Но вернемся к Зе. Социологи приводят динамику "баланса доверия" к президенту - показателя разницы между теми кто доверяет и кто не верит главе государства.

Если до ноября этот баланс был в мощном плюсе и составлял +35%, то в январе уже резко скатился до +10%, а с марта ушел в минусовые значения.

То есть за год президентства доверие к Владимиру Зеленскому серьезно пошатнулось - более, чем на 40%.

Как видно из графиков, приведенных в предыдущей главе - все его ключевые обещания оказались не выполненными. И даже более того - во многом власть еще усерднее продолжает политику Порошенко. Например, на Донбассе, где война стала еще более интенсивной. Или на ниве украинизации.

Параллельно с конца 2019 года начала ускоренно падать экономика, а весной на этот провал Зе-команды наложился еще коронавирусный кризис.

Большую роль в падении рейтинга сыграл и необдуманный карантин. Это крайне дорогостоящее мероприятие запустили, когда уровень заболеваемости был еще очень низким (по крайней мере, в цифрах официальной статистики). В итоге экономика серьезно забуксовала, и ее пришлось выводить с карантина досрочно, не дожидаясь падения числа заболевших.

Сильно упал рейтинг и у "Слуги народа". Если в июле 2019 года за партию президента проголосовало 43% украинцев, то сейчас готово отдать свой голос чуть более 30%. Это порядка 150 мест в Раде. То есть, ни о каком монобольшинстве на новых выборах мечтать не следует. Тем более, что динамика сильно отрицательная.

При этом заметно выросли показатели "Оппозиционной платформы", рейтинг которой приближается к 20%. 12 и 9,7% показывают "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Остальные партии проходного барьера не преодолевают.

У "Слуги народа" наиболее высокая поддержка на юге страны. Главный конкурент партии власти там, а также на востоке - "Оппозиционная платформа", которую отделяет от "СН" менее процента.

При этом на Донбассе у партии Зеленского вдвое меньше поддержки, чем у политсилы Бойко-Медведчука. Что также красноречиво говорит о доверии к успехам президента на ниве заключения мира.

На западе Украины тоже угрожающая для "слуг" картина - здесь на доли процента больше набирает "Евросолидарность" Порошенко. То есть и запад, и восток близки к тому, чтобы к реальным выборам поставить партию президента на второе место.

Язык и культурные запреты

Опрос показал, что сторонников двуязычия на ТВ и в культуре в Украине больше, чем желающих перевести всё на украинский.

Говорят в быту и дома в основном на украинском языке - 46,2%. При этом на русском или на двух языках - 53,7%.

Еще больший разрыв в пожеланиях населения. Тех, кто хочет смотреть телепрограммы только на государственном языке - 38,1%, на русском и украинском - 59,2%. За полный дубляж российских фильмов на мову выступает 21,8%. За право выбора или паритет - более 70%. Причем из них смотреть такое кино только на русском хотели бы 40% опрошенных.

Более 55% украинцев хотят читать книги и газеты на двух языках. 33,8% - только на мове.

Одновременно более половины опрошенных назвали ошибкой запрет фильмов и запрет въезда для артистов и деятелей культуры. А также отключение российских сайтов и соцсетей.

Вероятность Майдана-3

Отдельно социологи изучили вероятность массовых протестов в стране. По их данным, с декабря по июнь количество тех, кто недоволен развитием событий в стране, увеличилось с 45 до 70%.

При это 70% украинцев считают ситуацию в стране напряженной и взрывоопасной (таких более 14%).

Больше всего тех, кто считает, что ситуация напряженная - на Западе Украины, а взрывоопасная - на Донбассе и вообще востоке.

При этом запад Украины больше других склонен выйти на протесты.