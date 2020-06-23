Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 23 июня, был на допросе в НАБУ в качестве подозреваемого по делу о снижении на 20% портовых тарифов и сборов в 2018 году. Ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, перед допросом Омелян заявил о том, что 20% - это немного. Он привёл расчёты, согласно которым, если снизить тарифы на 63%, то через год можно ждать более чем 150 миллионов долларов прибыли.

Когда Омелян вышел с допроса то заявил, что ему вручили ходатайство о избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

"Где-то три недели назад Владимир Зеленский дал указание о массовом преследовании оппозиции. Это мы видим по делу Порошенко и другими депутатами. Так и произошло в моем случае", - заявил экс-министр. По его словам, решение о снижении тарифов он принимал на основе постановления Кабмина, которое является колегиальным.

Адвокат Омеляна Тарас Пошиванюк считает, что перед тем как экс-министр шёл на допрос его не предупредили о том, что будут вручать ходатайство про избрание меры пресечения, а это нарушение УПК.

"В УПК чётко сказано сказано, что если личность вызывают для проведения процессуального действия то оно должно быть чётко прописано в повестке, а в той повестке, что мы получили об этом речи не было", - заявил адвокат. Также он добавил, что завтра, 24 июня, должен быть суд по избранию меры пресечения Омеляну.

Напомним, экс-министр подозревается в совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн гривен.

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Ранее "Страна" сообщала, что 12 июня, к экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну нагрянули с обыском сотрудники Госбюро расследований. Как выяснилось, обыск у бывшего министра связан с делом об убийстве журналиста.