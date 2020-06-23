Баланс доверия к президенту Владимиру Зеленскому за год опустился с +34,1% до -8,9%, став впервые негативным с момента его победы на выборах президента.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Центром социальный мониторинг.

Так, социологи 10-19 июня опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

На сегодняшний день Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%. Таким образом баланс доверия у президента Украины Владимира Зеленского опустился до негативного показателя в -8,9%.

На еще более высоком уровне отрицательный баланс доверия/недоверия наблюдается у Нацбанка, Кабмина и Верховной Рады. Так, у НБУ баланс доверия -44,6%, у правительства -54,3%, парламента -55,4%.

Согласно опросу, наименьший уровень доверия среди украинцев имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), его отрицательный баланс составляет -62,8%. У прокуратуры это -61%, Государственного бюро расследований (ГБР) -58%, Национальной полиции -42,8%, Службы безопасности Украины (СБУ) -34,1%.

Любопытно, что позитивный баланс доверия имеют только Вооруженные силы Украины, этот показатель в отношении ВСУ составляет 32,4%.

Напомним, согласно данным исследования, рейтинг "Слуги народа" рухнул на 13%. В Раду проходят 4 партии.

Также мы писали, что в мае Порошенко, Тимошенко и Вакарчук возглавили рейтинг недоверия украинских политиков.