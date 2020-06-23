Разрешение военного конфликта на Донбассе волнует 73% украинцев, а возвращение Крыма вдвое меньше - 32%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Так, среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали решение военного конфликта на Востоке страны (73%), упадок экономики (73%), рост цен и инфляцию (72%), рост тарифов на коммунальные услуги (72%) и безработицу (67%).

Меньше всего граждан волнуют вопросы возобновления торговых и экономических отношений (31%), возвращения Крыма (32%), демографического кризиса (34%), а также демократии и свободы в Украине (34%).

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди более 3 тысяч респондентов, методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,1-1,9%.

Напомним, в мае украинцы похвалили президента Зеленского за освобождение пленных и поругали за войну на Донбассе и за продажу земли.

Также сообщалось, что почти половина украинцев считает, что страна разваливается.