После того как киевский суд признал незаконным и отменил подозрение, врученное посмертно Ивану Кузнецову, жертве радикала Сергея Стерненко, "Стране" стало известно еще об одном судебном решении в этом громком деле.

Суд отказался объявлять в розыск Александра Исайкула, которого также 24 мая 2018 года ранил Стерненко.

Как мы выяснили из собственных источников в Офисе генпрокурора, сегодня прокуратура пыталась получить в Шевченковском райсуде Киева определение о так называемом заочном аресте в порядке ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

Подобное ходатайство подается, если прокурор докажет, что кроме общих рисков в уголовном производстве (предусмотренных ст.177 КПК Украины - человек скрывается, незаконно влияет на свидетелей и прочее), установлено, что подозреваемый находится в международном розыске.

По данным наших источников в правоохранительных органах, следователь СБУ огласил Александра Исайкула в международный розыск еще 12 мая как подозреваемого в совершении хулиганства группой лиц и в связи с полученной информацией, что он выехал за границу.

Правда как удалось Исайкулу пересечь границу во время всеобщего локдауна и карантина - следствие не уточняет. Также не уточняется в какую страну именно он выехал. Сам факт вынесения постановления об оглашении Исайкула в международный розыск послужил формальным поводом для обращения в суд с ходатайством об избрании заочного ареста - без участия подозреваемого.

То есть в случае задержания в течение 48 часов Исайкула должны доставить к следственному судье для рассмотрения ходатайства о страже. Интересный факт - в делах, где Стерненко - потерпевший, а Исайкул - подозреваемый в хулиганке и там где Стерненко - подозреваемый в убийстве Кузнецова - один и тот же прокурор ОГП - Николай Бозовуляк, что как минимум свидетельствует о наличии конфликта интересов и служит основанием для его отвода или самоотвода.

Однако генпрокурора Ирину Венедиктову этот факт видимо не смущает и группу прокуроров не намерены пока менять. В итоге сегодня прокуратура обратилась в суд с ходатайством по заочной страже для Исайкула и получила отказ. Судья не стала брать на себя ответственность выписывая бессрочное определение о заочном аресте (а оно выдается не на 6 месяцев, как обычное разрешение на задержание, а именно бессрочно - Ред) в этом, мягко говоря, неоднозначном деле, где подозреваемыми проходят жертвы Стерненко.

Предварительно прокуратура намерена подавать апелляцию на такое решение. Ведь без определения суда о заочном взятии под стражу невозможно будет инициировать розыск Александра Исайкула по каналам Интерпола.