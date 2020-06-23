Под Никополем повреждена понтонная переправа, заменившая мост, который рухнул под тяжестью фуры прямо во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского. На этот раз причиной инцидента тоже стал грузовик, под колесами которого обрушилась крайняя секция переправы. Об этом сообщается на странице OrdzhoCity в соцсети.

"Понтонный мост снова закрыт. На этот раз крайняя секция обрушилась под небольшим грузовичком. О каких 30т может идти речь? Полиции на месте происшествия нет, также не регулируют движение в объезд. Транспорт, который двигается из Никополя и со стороны Покрова, возвращается обратно и накидывает лишний круг в 20 км. Все водители возмущены", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото с места ЧП.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста, который является частью трассы Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье. Вместе с частью моста в залив провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.

Также мы сообщали, что модель из Днепра устроила секси-фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем.