Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в середине июня текущего года, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". При этом что касается президентской политсилы, которая набрала на прошлогодних выборах 43%, ее рейтинг значительно снизился - до 30,5%. И отрыв от второй по популярности партии - "Оппозиционная платформа-За жизнь" сильно сократился.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром социальный мониторинг".

Так, социологи 10-19 июня опросили 3 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Оказалось, что 5% барьер преодолевают: "Слуга народа" - 30,5% , "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18,6%, "Европейская солидарность" - 12%, "Батькивщина" - 9,7%. Речь идет о тех респондентах, которые пошли бы на выборы и уже определились с голосом.

По сравнению с результатами выборов летом 2019 года, рейтинг "Слуги народа" снизился почти на 13%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - вырос на 5%, "Евросолидарности" - на 4%, "Батькивщины" - на 1,5%.

Партии "Сила и честь" и "Гражданская позиция", согласно результатам опроса, оказались немного ниже проходного барьера: они набрали бы соответственно 4,3% и 4,2% голосов избирателей. "Свободу" и "Радикальную партию Олега Ляшко" поддержали бы по 3,2% опрошенных, а "Голос" и "Партию Шария" по 2,1%.

Испортили бы бюллетень 4,1% респондентов, не голосовали бы 9,5%, затруднились ответить 14,4%.

Напомним, в мае результаты проведенного социологами исследования показали, что в случае проведения президентских выборов в этом году, у Зеленского было бы меньше 40%, во второй тур прошел бы Бойко.