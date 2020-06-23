Большинство (70%) опрошенных украинцев заявили, что нынешняя ситуация в стране в условиях политического и экономического кризисов является напряженной и взрывоопасной.

Об этом свидетельствует исследование Центра "Социальный мониторинг", опубликованное в понедельник, 23 июня.

Так, соцопрос показал, что 55,8% респондентов считают ситуацию в стране напряженной. Критичной и взрывоопасной ее назвали 14,1%. Всего 69,9%. При этом обстановка в Украине показалась безопасной и спокойной чуть более 25% людей.

Отметим, что больше всего тех, кто считает, что ситуация напряженная - на Западе Украины (62,4%), а взрывоопасная - на Донбассе (16,3%).

Исследований проводилось с 10 по 19 июня 2020 года среди более чем 3 тыс. респондентов, методом личного интервью по месту проживания. Погрешность составляет 1,1-1,9%.

Напомним, опрос в начале месяца показал, что больше трети украинцев считают, что радикалы делают все, чтобы развалить страну.

Также сообщалось, что почти половина украинцев считает, что страна разваливается.