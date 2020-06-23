В первом квартале 2020 года ухудшились показатели всех отраслей украинской экономики, кроме аграрной - НБУ
В первом квартале текущего года в Украине ухудшились показатели деятельности практически всех отраслей экономики, за исключением сельского хозяйства.
Об этом сообщают аналитики НБУ.
Отмечается, что наибольшее отрицательное влияние наблюдался в сфере транспорта и большинстве секторов услуг. Валовая добавленная стоимость в сфере размещения и общественного питания снизилась на 8,8% г/г, других услуг - на 13% г/г, транспорте - 8,6% г/г.
По данным аналитиков, дополнительным негативным фактором для показателей транспорта было сокращение транзита газа. Из-за сложной ситуации в бюджетном секторе снижалась валовая добавленная стоимость в тех видах деятельности, которые финансируются преимущественно из бюджета, - образовании, здравоохранении, государственном управлении и обороне.
Отмечается, что сельскохозяйственная деятельность сохранила хорошие показатели. В основном это связано со смещением сроков сбора урожая предыдущего квартала.
Как сообщается, существенно снизилась валовая добавленная стоимость в промышленности, в том числе за теплой погоды, что негативно повлияло на показатели энергетики, а также строительства.
Отмечается, что валовая добавленная стоимость сектора финансовой и страховой деятельности снижалась из-за уменьшения доходов банков и роста расходов. Кроме того, аналитики отмечают рост в сфере торговли, а также информации и телекоммуникаций из-за увеличения спроса населения на услуги доступа к интернету.
Ранее мы писали, что Минэкономики прогнозирует возобновление роста украинской экономики к концу года.
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