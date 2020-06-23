Заместитель главы Министерства иностранных дел Егор Божок, подозреваемый по делу о превышении власти экс-президентом Петром Порошенко, отстранен от должности по собственному заявлению.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - сказано в распоряжении правительства №706 от 19 июня.

Распоряжение об отстранении Божка. Скриншот: kmu.gov.ua

Напомним, подозрение Петру Порошенко по делу, по которому проходит Божок, объявили 10 июня. Речь идет о незаконном назначении заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Порошенко подозревают в том, что он склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий.

Божок тоже получил подозрение, однако его сначала отстранили от занимаемого поста: суд решил, что позиция следствия недостаточно аргументирована.