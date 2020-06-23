В Украине на проведение свадебных мероприятий можно приглашать не более 10 гостей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время пресс-брифинга во вторник, 23 июня.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, можно ли проводить на карантине свадьбу с 50 гостями в закрытом помещении с вентиляцией, Степанов ответил, что нельзя.

"Нет, на 50 человек проводить свадьбу невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти меры возможны исключительно до 10 человек", — заявил министр.

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Напомним, в начале месяца главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как можно будет гулять на свадьбах в Украине с 5 июня.

Также мы писали, что глава Минздрава Степанов разрешил праздновать свадьбы, но осторожно.