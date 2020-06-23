Суд признал незаконным и отменил подозрение, врученное посмертно Ивану Кузнецову, который был убит в стычке с радикалом Стерненко.

Подозрение отменили по обращению адвокатов команды известного юриста Андрея Портнова.

"Это судебное решение разрушает версию следствия, что убийца (Стерненко - Ред.) защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту", - написал Андрей Портнов в своем телеграм-канале во вторник, 23 июня.

Он также отметил, что его юридическая команда будет добиваться переквалификации статьи подозрения в отношении Стерненко на "умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы".

Фото: t.me/PortnovUA

Как сообщала "Страна", 15 июня Стерненко отправили под домашний арест. Он порвал текст решения суда и пошел к дому Зеленского.

Напомним, что в СБУ за собственным подозрением радикал ходил в присутствии экс-главы Минздрава Уляны Супрун, родственник которой является сотрудником ЦРУ.