Спасатели ликвидируют последствия непогоды в западных регионах. Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины, которые занимают лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса, из-за непогоды случилось наводнение. 

Соответствующее видео в Facebook обнародовал общественный деятель Станислав Краснов. 

На видео сотрудники полиции помогают людям и домашним животным покинуть дом, вода доходит людям по пояс. Также о ликвидации последствий наводнения в Facebook сообщил пресс-центр МВД.

"Спасатели ГСЧС Украины и работники Национальной полиции Украины оказывают помощь буковинцам, которые стали заложниками напогоды. Людей эвакуируют из подтопленных домохозяйств - переносят на руках и вывозят из затопленных дворов", - сказано в сообщении. 

Напомним, по состоянию на утро 23 июня в Украине 209 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.

Также мы писали, что синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине во вторник.

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