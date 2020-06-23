В Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины, которые занимают лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса, из-за непогоды случилось наводнение.

Соответствующее видео в Facebook обнародовал общественный деятель Станислав Краснов.

На видео сотрудники полиции помогают людям и домашним животным покинуть дом, вода доходит людям по пояс. Также о ликвидации последствий наводнения в Facebook сообщил пресс-центр МВД.

"Спасатели ГСЧС Украины и работники Национальной полиции Украины оказывают помощь буковинцам, которые стали заложниками напогоды. Людей эвакуируют из подтопленных домохозяйств - переносят на руках и вывозят из затопленных дворов", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 23 июня в Украине 209 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.

Также мы писали, что синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине во вторник.