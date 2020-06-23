Новый глава комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев ("Слуга народа") подал в Раду проект постановления, в котором предложил отклонить проект своего коллеги, нардепа Максима Бужанского о языках обучения в заведениях образования.

Как говорится в проекте постановления Потураева, рекомендовано отклонить законопроект №2362 на основании заключения комитета.

В своем законопроекте Максим Бужанский предлагал, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.

Проект закона, которым предлагалось уравнять в правах все национальные меньшинства, продлив еще на 3 года переходной период для перехода русских школ на украинский язык, Максим Бужанский подавал в Раду дважды. Первый раз комитет по вопросам гумполитики вернул документ автору на доработку. Тогда Бужанский подал обновленный проект, который 17 июня комитет отклонил.

Интересно, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, которое анализирует все проекты законов, дало положительную оценку этому документу.

Как говорилось в выводе ГНЭУ, "Установление единого переходного периода для учеников всех коренных народов или национальных меньшинств Украины будет соответствовать положениям Конституции Украины относительно провозглашения Украиной правовым государством (ст. 1), обеспечит соответствие законов Основному Закону Украины (ст. , обеспечит равенство конституционных прав и свобод граждан Украины (ст. 24)".

Без принятия этого проекта все русскоязычные школы Украины уже с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания. В то время, как школы с языком преподавания других национальных меньшинств (которые являются официальными языками ЕС), смогут еще в течение 3 лет вести обучение на языках соответствующих нацменьшинств.

Ранее "Страна" сообщала, что русским школам, которые должны стать украинскими с 1 сентября 2020 года, не хватает учебников на украинском языке.