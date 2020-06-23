В Верховную Раду Украины поступил проект постановления об отклонении законопроекта о запрете пропаганды разводов и призывов к отказу от рождения детей, зарегистрированный народным депутатом Олегом Волошиным ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Соответствующее постановление появилось на сайте парламента, во вторник, 23 июня.

Отмечается, автором идеи отклонить данный проект выступил народный депутат "Слуги народа" Денис Монастырский, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"Отклонить проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за публичные призывы и/или пропаганду отказа от рождения детей, разрушение института семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата (реестр. № 3316-1), поданный народным депутатом Украины Волошиным А. А.", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля на сайте Рады появился законопроект о запрете пропаганды разводов и призывов к отказу от рождения детей.

В тексте проекта предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей, которая предусматривает наказание за такие призывы в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов (3 400 - 8 500 гривен) или ограничением свободы до пяти лет.

Также депутат предлагает добавить положение о мотивах нетерпимости к институту семьи или семейным ценностям в другие статьи Уголовного кодекса в качестве отягчающего обстоятельства.

Как пояснил "Стране" народный депутат Олег Волошин, его законопроект направлен на защиту традиционных семейных ценностей и недопустимость пропаганды и публичных призывов к разрушению семьи или отказу от рождения детей.