Вечером в понедельник, донбасскую линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" пересекли 110 человек пешком. Это произошло в первый день его работы, о котром подробно писала "Страна". Об этом говорится на fb-странице ГПСУ.

Пограничники Донецкого пограничного отряда помогали людям устанавливать приложение для самоизоляции "Дій дома", сотрудник полиции со своего телефона раздавал вай-фай.

Работа КПВВ была продлена до завершения процедуры оформления всех прибывших.

Как сообщала "Страна", в "ЛНР" заявили о гибели мирного жителя в результате обстрелов ВСУ. В Золотом-5 на улице Почтовая, 34 от обстрела на месте погиб 64-летний Петр Петрович Шульга. 50-летняя Наталья Васильевна Шульга получила ранение грудной клетки.

Ранее стало известно, что в зоне ООС на мине подорвались двое украинских военных.