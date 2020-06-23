Франция обвинила Турцию в ведении опасной игры на территории Ливии. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом, передает Reuters.

"Я уже четко сказал президенту (Реджепу Эрдогану. - Ред.), что Турция сегодня играет в опасную игру в Ливии и нарушает все свои обязательства, принятые на берлинской конференции", - заявил Макрон.

"Мы не потерпим той роли, которую Турция играет в Ливии", - сказал он.

Похоже, что именно военная помощь Турции обеспечила защиту столицы Ливии и западной части страны для правительства Триполи от Ливийской национальной армии Хафтара (LNA).

Париж в свою очередь обвиняется в политической поддержке Хафтара, который ранее оказывал ему военную помощь в борьбе с исламистскими боевиками. Франция же отрицает поддержку Хафтара, но не стала обличать своих союзников, хотя неоднократно критиковала Турцию.

Макрон, который обсудил в понедельник по телефону с президентом США Дональдом Трампом кризис в Ливии, кратко коснулся и роли российских наемников в Ливии, но сосредоточился главным образом позиции Анкары.

На вопрос о том, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси имеет право вмешиваться в дела Ливии, Макрон сказал, что у египетского лидера есть основания для беспокойства.

"Вы отметили законную обеспокоенность президента ас-Сиси, когда он видит войска, прибывающиеся к его границе", - сказал Макрон.

Напомним, после свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, - сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Как сообщалось, в июне глава правительства нацсогласия мятежной Ливии вылетел в Москву.

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