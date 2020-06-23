Утром во вторник, 23 июня, под стенами Киевской городской государственной администрации проходит акция протеста трудовых коллективов двух киевских медучреждений: Центра микрохирургии глаза, а также Центра репродуктивной и перинатальной медицины. Эти две больницы с апреля не получают финансирования.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отсутствие финансирования связано с "оптимизацией сети медицинских учреждений" в рамках внедрения второго этапа медреформы. Больницам отказались выделять средства и из городского бюджета, и из резерва Национальной службы здоровья Украины.

Офтальмолог из Киевской городской клинической больницы (Центр микрохирургии глаза) Святослав Сук в комментарии "Стране" заявил, что трудовой коллектив вышел на акцию протеста, чтобы заявить о своих правах.

"Постановлением Кабмина Департамент городской администрации обязали финансово поддержать нашу больницу. Но это требование не выполняется. Сейчас речь идёт не о возвращении задолженности по заработной плате, а о сохранении трудового коллектива. Наша клиника уникальная, в ней оказывают высококвалифицированную помощь, которую другие клиники не в состоянии предоставить", - уверен Сук.

Он также озвучил требования с которыми вышли медики:

Обеспечить финансирование клиники, чтобы сохранить коллектив. Разрешить Минздраву принять нас на свой баланс и обеспечить финансирование с их стороны.

По словам Сука, медики требуют созвать внеочередное заседание сессии городского совета для удовлетворения их требований.

Владимир Бондарук, заведующий отделением инфекциологии Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, в комментарии "Стране" заявил, что их больница уже два месяца не получает финансирования.

"Врачи теряют терпение, люди пишут заявления на увольнение. Мы вышли заявить: "дДайте возможность предоставлять помощь горожанам. Если в этом месяце нам не заплатят зарплату, многие просто уйдут. Мы лечим людей, но мы же тоже люди, и нам нужно кормить детей, нам нужно кушать", - сказал Бондарук.

Он также добавил, что коллектив больницы готов ждать, если будет виден свет в конце тоннеля, но сейчас, когда его не видно, медики на грани.

Напомним, вопреки обещаниям Зеленского, Шмыгаль заявил, что не будет останавливать второй этап медреформы Супрун.

Также мы писали, что, по словам директора Института сердца Тодурова, врачи выйдут на всеукраинскую забастовку, если власть продолжит медреформу.