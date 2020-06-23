Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никто, кроме него, не решит проблем граждан. Также он призвал на встрече с представителями оппозиции в Бресте не оскорблять его, так как это не позволено ни в одной стране мира.

Президент страны подчеркнул, что уверен в своей победе. Ранее он заявил о срыве подготовки Майдана.

"Это вы уже "Саша 3%" написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Вот в этой альтернативной компании я и то больше 3% наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют! Знают, за что проголосуют! Поэтому не надо нас дергать, и никогда не оскорбляйте. Усатый таракан и еще что-то... Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей", - сказал он.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

Как сообщала "Страна", Лукашенко приедет в Москву на парад Победы. Он пройдет 24 июня.

Напомним, что Александр Лукашенко подарил Владимиру Зеленскому вышиванки и пригласил с официальным визитом в Беларусь.