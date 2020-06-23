По данным на 23 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 13 бойцов Вооруженных сил Украины. Всего в украинской армии зафиксировали 154 случая болезни с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в соцсети.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Львов, Кривой Рог, Косов - Ред.). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - резюмировали военные медики.

Отмечается, что на самоизоляции всего находятся 415 бойцов ВСУ, из которых через три дня вернуться на службу сможет 41 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 266 человек. Летальных исходов зафиксировано пять.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 23 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 38 074 человек. За сутки заболели 833 человека.

Ранее мы сообщали, что Украина заняла 47 место в антирейтинге стран по заболеваемости Covid-19 недалеко ушла от соседних России и Беларуси, где ситуация с вирусом оказалась в топ-антирекордах мира.