В Украине, где за сутки зафиксировали 833 новых пациентов с Covid-19, общее число случаев коронавируса достигло 38 074. Больше всего заразившихся за сутки выявили во Львовской области - 240 человек. 103 пациента с Covid-19 за минувшие 24 часа обнаружили в Закарпатской области, 75 - в Ровенской.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в официальном Telegram-канале "Коронавирус-инфо".

Так, сообщается, что из 38 074 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 1 035 оказались летальными (+23 за прошлые сутки). 16 956 пациентов выздоровели (+314).

Статистика распространения коронавируса по регионам на 23 июня:

Киев - 4429 случаев (+61 за прошлые сутки);

Черновицкая область - 4419 случаев (+62);

Львовская область - 4220 случаев (+240);

Ровенская область - 3038 случаев (+75);

Закарпатская область - 2291 случай (+103);

Киевская область - 2285 случаев (+49);

Ивано-Франковская область - 2091 случай (+35);

Волынская область - 1894 случая (+42);

Харьковская область - 1844 случая (+33);

Тернопольская область - 1744 случая (+16);

Винницкая область - 1690 случаев (+30);

Одесская область - 1333 случая (+29);

Житомирская область - 1295 случаев (+25);



Днепропетровская область - 1049 случаев (+7);

Кировоградская область - 631 случай (+4);

Хмельницкая область - 622 случая (+0);

Черкасская область - 605 случаев (+2);

Запорожская область - 555 случаев (0);

Черниговская область - 485 случаев (+5);

Донецкая область - 368 случаев (+6);

Николаевская область - 366 случаев (+0);

Полтавская область - 296 случаев (+3);

Сумская область - 263 случая (+5);

Херсонская область - 188 случаев (+0);

Луганская область - 73 случая (+1).

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня в Центр поступило 1 278 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 81 125 таких сообщений.

Напомним, с 22 июня введены новые критерии готовности областей к карантину. Им не соответствуют 14 областей Украины.

Также мы писали, что в Киеве число смертей от коронавируса перевалило за сотню, за сутки умерли три человека.