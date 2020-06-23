Жильцы дома по улице Соломии Крушельницкой в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, подозревают, что его причиной были заглушки, которые накануне поставили во многих квартирах вместо счетчиков газа.

Об этом пишет "Апостроф".

По словам жительницы дома Оксаны Ходулич, у большинства людей в подъезде сняли газовые счетчики и вместо них поставили заглушки-трубочки. Ее соседка, Татьяна Алексеевна, рассказывает, что после этого в квартире чувствовался запах газа.

"Я слышала запах (газа, - Ред.). Он был ванной и туалете, шел от вентиляции и на кухне. Я думала, что это так травили тараканов, поэтому и запах. Но не могли так травить тараканов, ведь запах был каждый день и шкафчики на кухне постоянно наполнялись этим запахом", - рассказала Татьяна Алексеевна.

Женщина предполагает, что если бы в какой-то квартире слетала эта заглушка, то газ шел бы на полную мощность.

"Когда заглушку ставили мне, я попросила мастера, чтобы он это место намазал мылом и включил газ, чтобы проверить пропускает или нет. Если бы не попросила, он бы ушел. Но все ли сделали так, как сделала я?", - заявила жительница дома.

По ее словам, в квартире, где был эпицентр взрыва, проживала некая Людмила Яковлевна. Она вела очень активную жизнь, занималась йогой, ездила в Индию, поэтому версию о ее самоубийстве многие соседи отрицают.

Напомним, в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, 21 июня произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. В результате погибли пять человек.

Также мы публиковали репортаж из интерната, куда поселили пострадавших при взрыве дома в Киеве.