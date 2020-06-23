Скандальная книга "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советника по нацбезопасности США Джона Болтона вышла в печать 23 июня. В ней много откровений об отношениях президента США Дональда Трампа и руководства России.

Об этом пишет РИА "Новости", во вторник, 23 июня, в своем Телеграм-канале.

Джон Болтон описал новые откровения о Трампе и России.

В частности, экс-советник уверяет в книге, что:

Путин хорошо понимал свои интересы, поэтому я не хотел оставлять его с Трампом один на один.





Личное отношение Трампа к Путину осталось для меня загадкой: "Он никогда его не озвучивал, а я не спрашивал".





Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным.





Трамп считал антироссийские санкции за Солсбери слишком жесткими и хотел сразу же отменить.





Еще Обама готов был смириться с присоединением Крыма к России, но потом вдруг изменил мнение.





Трамп хотел выйти из НАТО за то, что его страны поддерживают "Северный поток 2".

Напомним, Федеральный суд США разрешил Джону Болтону опубликовать мемуары о президенте Дональде Трампе, проверив последнюю версию для печати на наличие секретной информации.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп заявил, что готовящаяся к выходу книга экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона состоит из лжи и фальшивок.

Также мы писали, что в Южной Корее назвали "искаженной" информацию в книге Болтона.