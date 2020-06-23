Из-за пандемии коронавируса вручение кинопремии "Золотой глобус" перенесли с января на февраль 2021 года. Ее назначили на 28 февраля, ранее это была дата вручения премии "Оскар".

Как сообщает пресс-служба "Золотого глобуса", церемония состоится в Беверли Хилтон (Калифорния). "Оскар-2021" отложили до конца апреля.

"Мы рады объявить, что 78-я ежегодная премия Golden Globe Awards, организованная динамичными Тиной Фей и Эми Полер, состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", Леонардо ДиКаприо на Карибах спас упавшего за борт француза, который провел в воде 11 часов. По словам журналистов, во время круиза по Карибам на своей яхте, ДиКаприо и его возлюбленная услышали по рации сигнал бедствия. Выяснилось, что пострадавший свалился за борт другого судна, выпив алкоголь.

Ранее мы писали, что известная украинская актриса Сумская попала в реанимацию по дороге на спектакль.