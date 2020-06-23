Компания Apple презентовала новую операционную систему iOS 14 - с виджетами на домашнем столе, функцией быстрых действий App Clips, приложением Safari со встроенным переводчиком и умной сортировкой приложений по категориям. Пока пользователей познакомили с бета-версией. финальная, после устранения выявленных недоработок, выйдет осенью вместе с новыми iPhone.

Что представляет из себя iOS 14

Новая операционка iOS 14 от Apple снабдила рабочий экран iPad виджетами приложений, которые можно размещать среди иконок приложений и папок. Например, часы, котировки акций или прогноз погоды. Виджеты могут быть разных размеров, пользователи смогут загрузить новые из галереи. Их размеры можно регулировать вручную - например, сделать панель приложения с часами крупнее, а данные с прогнозом погоды уменьшить.

Справа от всех страниц домашнего экрана в iOS 14 заработает библиотека приложений App Library, которая позволит группировать папки на рабочем столе по категориям (развлечения, соцсети, спорт) или скрывать ненужные домашние экраны. В первой строке будут отображаться приложения, которые используются чаще, а ненужные домашние экраны можно будет скрыть. Чем-то это напоминает панель приложений для Android.

iOS 14 beta уже доступна для разработчиков и тестировщиков. Публичную бета-версию компания собирается выпустить в июле.

Многие специалисты пока не рекомендуют устанавливать iOS 14 beta из-за ее нестабильности и возможных проблем с совместимостью ПО. Финальная версия выйдет осенью вместе с новыми iPhone.

Новые режимы и функции на iPhone

Режим "картинка в картинке". На экранах смартфонов от Apple появится режим, позволяющий одновременно читать книгу в ридере и слушать музыку. Или смотреть сериал и сразу же обсуждать его в мессенджере с другом.

Siri и входящие звонки. Голосовой помощник Siri и входящие звонки будут выводится не на весь экран. Siri появляется в нижней части экрана в форме светящегося шара, а уведомление о звонке будет похоже на пуш-уведомление. Кроме того, Siri сможет отправлять голосовые сообщения и распознавать 12 языков голосового ввода.

В iOS 14 появятся App Clips или упрощенные версии популярных приложений. Они весят всего 10 Мбайт и загружаются за пару секунд. Мини-версии программ позволят быстро купить кофе, оплатить парковку или арендовать скутер.

Приложение CarKey позволит использовать iPhone как ключ для автомобиля. Чтобы открыть машину, нужно поднести смартфон к NFC-считывателю. Опция доступна на новых машинах BMW 5 серии. Ключами также можно будет делиться через iMessage.

Автоматический переводчик будет работать в автоматическом режиме, без интернета. Он позволит синхронно переводить с родного языка на другие языки мира (на старте будет поддержка 11 языков: английского, китайского, французского, немецкого, испанского, итальянского, японского, корейского, арабского, португальского и русского). А браузер и почту можно будет выбирать по умолчанию. В сообщениях можно будет закреплять наиболее важные чаты.

Карты Apple стали удобнее. Для велосипедных маршрутов добавили рекомендации и гидов. Приложение будет учитывать перепады высоты, выстраивать маршрут велосипедной прогулки с учетом трафика и лестниц. Такая опция пока доступна пока в нескольких городах США.



Гарнитура и обновления AirPods. Наушники смогут самостоятельно переключаться между устройствами Apple: AirPods будут автоматически переключатся с компьютера на айфон при звонке.

В AirPods Pro заработает система пространственного звука, что особенно важно для кино, сериалов и компьютерных игр.

Какие модели iPhone получат iOS 14

В Apple также назвали модели iPhone, которые получат iOS 14.

То есть для установки потребуется iPhone не старше модели 6S.

iPadOS 14 - что изменится на айпадах

Айпады на iOS 14 смогут частично заменить компьютеры. Единственный минус, который не позволяет позиционировать айпады как полноценные компьютеры или лэптопы, является отсутствие поддержки нескольких пользователей.

Компания переделала дизайн интерфейса приложений и теперь в поисковой строке на рабочем столе будет отображаться история запросов в браузере.

Добавились и новые функции, связанные с карандашом Apple Pencil. С помощью функции Scribble можно писать в заметках и поисковой системе от руки - планшет сможет расшифровать почерк и перевести его в печатный текст. При запуске будут поддерживаться два языка - английский и китайский

На iPadOS 14 пользователь также сможет самостоятельно выбрать браузер и почтовую программу, а входящие звонки и взаимодействие с Siri будут выводиться в режиме компактных баннеров.

На iPad появятся функция App Clips и улучшенные версии сообщений. А переделанный поиск по устройству позволит внутри одного приложения запускать другие программы, открывать документы или искать информацию.

Что изменится в Apple Watch

Смартчасы от Apple будут оснащены датчиком движения, микрофоном и оборудованием, позволяющим узнать, что пользователь начал мыть руки. Таймер автоматически запустит 20 секунд - необходимое время для мытья рук. А потом в приложении "Здоровье" на айфоне юзеру расскажут, как часто и как тщательно он повторяет эту процедуру в течение дня.

В Apple Watch появится трекинг сна - встроенный инструмент. позволяющий учитывать продолжительность и качество отдыха. Также часы смогут разбудить владельца утром при помощи бесшумной вибрации. За час до сна часы автоматически проверяют уровень заряда аккумулятора и смогут оповестить пользователя в случае необходимости зарядки.

Пользователи watchOS смогут делиться с другими пользователями уже настроенными циферблатами с определенными расширениями, которые выводят на дисплей данные о погоде, физической активности и прочие уведомления. Установить циферблаты можно будет через App Store или по ссылке на сайте.

Новый циферблат "Хронограф Pro" оснащен тахометром

Как изменятся ноутбуки Apple

MacOS Big Sur получит значимый апдейт операционной системы. Впервые с 2001 года Apple выдала ему свой номер: если прошлые версии нумеровались как macOS 10.1, 10.2 (до 10.15), то Big Sur получила версию 11.0.

MacOS будет напоминать iOS и iPadOS, а иконки приложений в панели Dock будут в форме квадратов со сглаженными углами. В верхнем правом углу, рядом с часами появится кнопка доступа к пункту управления, в котором спрятаны кнопки выключения Wi-Fi и Bluetooth, настройки яркости экрана, громкости и другие переключатели. Правее будет кнопка, открывающая пункт уведомлений с новыми виджетами.

В macOS переработали браузер Safari и такие приложения, как "Карты" и "Сообщения". В браузере появился встроенный переводчик, увеличилась скорость загрузки страниц (по мнению разработчиков Apple, Safari стал на 50% быстрее, чем Chrome), обновился дизайн вкладки. Также в Safari появилась функция, которая позволит просматривать содержимое вкладок при помощи наведения курсора мыши.