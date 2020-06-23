Президент Польши Анджей Дуда 24 июля планирует посетить Соединенные Штаты Америки. Одной из основных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере. США направят в Польшу 2 000 своих военнослужащих на постоянной основе.

Об этом сообщает польская Gazeta Prawna.

"В нашу страну ожидается прибытие до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Командование 5-го армейского корпуса США из Кентукки также будет переведено в Польшу", - уверяет издание.

Сообщается, что США намерены разместить на территории страны так же около 30 самолетов F-16. Как отмечается, данное решение окончательно будет принято во время встречи президента Польши Анджея Дуды с главой США Дональдом Трампом.

Также сообщается, что на данный момент на территории республики размещено около пяти тысяч американских военных.

Ранее "Страна" писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об угрозе России, которую несет Польша в сотрудничестве с НАТО.

Также мы сообщали, что Минобороны США провело отработку действий военных частей и подразделений различных родов войск на случай ядерного удара России по странам НАТО.