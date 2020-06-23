Александра Клитина, бывшая заместительница министра инфрастукруты, попавшая в секс-скандал с пранкером Джокером, стала советником главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом она сообщила в Facebook.

В комментариях к посту о новой должности Клитину поздравляют с назначением. Сама новая советница главы Государственного космического агентства говорит о возможных трудностях и атаках на действующего руководителя.

"Посмотрим, тут такие атаки, что, возможно, помочь может и не получится", - пишет Клитина.

Напомним, в прошлом году на тайной встрече депутатов от "Слуги народа" и полицейских в Кривом Роге прозвучала информация о том, что одна из заместителей министра (не уточняется, какого) была назначена "через постель". Позже нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок беседы депутатов, которые обсуждали Клитину в связи с этим.

Сама Клитина говорила, что это ничем не подтвержденные грязные слухи. Позже в интернете появились скрины переписки пранкера Джокера с якобы Клитиной, который "развел" замминистра на пост о любви и на рассказ о коррупционных схемах.

А в ноябре 2019 года Кабмин уволил попавшую в секс-скандал Клитину с должности замминистра инфраструктуры.